En décembre 2017, la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, rattachée au Ministère français de la Culture, a acquis 2000 plaques de verre photographiques réalisées par Émile Zola entre 1895 et 1902. 1500 plaques ont été déjà numérisées et mises en ligne, 500 doivent encore faire l’objet d’une restauration avant numérisation. Pour financer cette opération, la Société Littéraire des Amis d’Émile Zola, le Centre d’étude sur Zola et le naturalisme (ITEM/CNRS-ENS), la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine et le Ministère de la Culture lancent un appel au mécénat individuel. Une journée d'études, "Zola photographe" viendra clore le chantier, le 3 juin 2020 à la Médiathèque de l'architecture et du patrioine de Charenton-le-Pont.