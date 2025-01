Mertens est mort, vive Mertens, par Jean-Pierre Orban (en-attendant-nadeau.fr)

Mertens est mort, vive Mertens, par Jean-Pierre Orban

en ligne le 28 janvier 2025 sur en-attendant-nadeau.fr

Pierre Mertens est mort le 19 janvier en Belgique, pays dont il ne se sera jamais complètement éloigné malgré une ouverture et un appétit pour le monde. Après son prix Médicis pour Les Eblouissements (Seuil, 1987) et des rumeurs de nobélisation, il est peu à peu tombé dans l’oubli. À tort, nous dit Jean-Pierre Orban, auteur d’une double biographie (Pierre Mertens. Le siècle pour mémoire et Pierre Mertens et le ruban de Möbius, Les Impressions Nouvelles, 2018). Car son œuvre et sa vie, intrinsèquement liées l’une à l’autre, sont des marqueurs du siècle dernier et du passage au XXIe siècle. Et posent des questions littéraires, éthiques et politiques essentielles : comment, habitant d’un petit pays périphérique, se définir par rapport à la France, jusqu’à quel point peut-on se renier soi-même, le romancier doit-il se donner des limites – et lesquelles – en ce qui concerne ses personnages vivants, et jusqu’où l’invention de soi-même peut-elle aller ?

