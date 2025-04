"Femmes détectives et origines littéraires : aux sources de Miss Marple", par Nicolas Gary (Actualitte.com)

Femmes détectives et origines littéraires : aux sources de Miss Marple, par Nicolas Gary

Si Miss Marple occupe une place unique dans la littérature policière, elle n’est pas surgie de nulle part. Christie s’inscrit, consciemment ou non, dans une filiation littéraire de femmes détectives qui remonte au XIXe siècle.

Bien avant que Miss Marple ne sorte ses aiguilles à tricoter dans le calme de son cottage, d'autres enquêtrices, bien décidées à briser les codes, arpentaient déjà les pages des romans policiers. L’une des toutes premières à pointer le bout de son nez remonte à 1864 : il s’agit de Mrs. Gladden, surnommée « G », mystérieuse héroïne du recueil The Female Detective signé Andrew Forrester. Elle est souvent considérée comme la toute première détective professionnelle de fiction. Rien que ça.

Trente ans plus tard, en 1893, l’autrice britannique Catherine Louisa Pirkis crée Loveday Brooke, une enquêtrice brillante et indépendante, qui résout sept affaires publiées dans la presse londonienne. On la surnomme alors « Sherlock Holmes en jupons » : une jeune femme dégourdie, qui travaille pour une agence privée et prouve que l’intuition féminine n’a rien à envier aux méthodes masculines.

