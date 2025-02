Flaubert politique

Le colloque "Flaubert politique", organisé par l’Association des Amis de Flaubert et de Maupassant et le CÉRÉdI, avec le soutien de la Région Normandie et du Sénat, s’est tenu au Palais du Luxembourg les 15 et 16 octobre 2021 dans le cadre des commémorations du bicentenaire. Les Actes ont d’abord fait l’objet du hors-série n°42 des Cahiers Flaubert Maupassant, paru en septembre 2023.

Table des matières

Avant-propos

Yvan Leclerc

Positions

Christèle Couleau

« Tonner contre » : Un ethos politique flaubertien ?

Ian Byrd

Ironie et apolitisme : le cas des lettres à Marie-Sophie Leroyer de Chantepie.

François Vanoosthuyse

Flaubert penseur de la domination dans Bouvard et Pécuchet

Yvan Leclerc

Pouvoir de la littérature.

Parcours

Jacques Neefs

Politique, religion, barbarie : l’Antiquité de Flaubert.

Stéphanie Dord-Crouslé

Mirabeau tribun, Mirabeau intime : regards flaubertiens croisés.

Jean-Marc Hovasse

« Pourquoi la politique ? » Flaubert lecteur de Victor Hugo en exil à Jersey.

Jordi Brahamcha-Marin

« Le Sentiment est tout, le droit rien ! » : Flaubert contre la Commune.

1848

Mathieu Roger-Lacan

Épaissir le temps de 1848 avec L’Éducation sentimentale.

Éric Le Calvez

L’Éducation sentimentale : « La chute de la monarchie… ». Étude génétique.

Philippe Dufour

Un roman fin de règne.

Annexes

Yvan Leclerc

Flaubert à la Cour impériale : quelques documents iconographiques

Yvan Leclerc

Flaubert « rouge » : une lettre à Louise Lepic, commentée par la destinatrice

