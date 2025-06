Contextes, n° 36 | 2025 : "Perspectives interdisciplinaires sur les récits de transfuge de classe" (dir. Karine Abiven, Laélia Véron)

Karine Abiven et Laélia Véron Du transfuge de classe au class defector : définition, histoire et circulation d'un motif narratif contemporain [Texte intégral]

Approches définitionnelles et historiques

Laure Depretto Généalogies de transfuges : contribution à l’étude des récits familiaux de la mobilité sociale [Texte intégral]

Fanette Mathiot L’Université populaire : une voie d’acculturation émancipatrice pour l’autodidacte ?[Texte intégral]

Jérôme Meizoz Genèse des récits de transfuges de classe. [Texte intégral] Lignes de force de Jean-Jacques Rousseau à Annie Ernaux

Approches sociologiques

Cédric Hugrée « Le récit de transfuge est loin d’avoir épuisé le réel. » Classes sociales et mobilités sociales en sociologie [Texte intégral] Propos recueillis par Laélia Véron

Fabien Truong Retour sur le récit de soi. Quels liens entre l’enquête ethnographique ou sociologique, le témoignage et l’autofiction ou l’autobiographie littéraire ? [Texte intégral] Propos recueillis par Laélia Véron

Approches littéraires et stylistiques

Bérengère Moricheau-Airaud La représentation des discours autres dans Miette de Pierre Bergounioux et Les Paysde Marie-Hélène Lafon : des récits de transfuges pas comme les autres ? [Texte intégral]

Laélia Véron Transfuges de classes et représentation de la mobilité sociale [Texte intégral] Les points aveugles d’un récit prototypique

Frédéric Martin-AchardL’ironie à contretemps chez Annie Ernaux [Texte intégral]

Clara Cini et Laélia VéronL’écriture plate n’existe pas. [Texte intégral] Annie Ernaux : entre hyperconscience sociolinguistique et illusion stylistique

Générations transfuges de classe

David Vrydaghs La rédaction tardive des récits de transfuge de classe : une problématique du vieillissement social [Texte intégral]

Lionel Ruffel Transfuges de classe – La fin d’un récit ? [Texte intégral]

Circulation à l'international des écrits français

Élise Hugueny-Léger Annie Ernaux à l’international [Texte intégral] Résonances et réceptions d’une œuvre « universelle »

Paola Boué En finir avec Eddy Bellegueule aux États-Unis [Texte intégral] Entre universalisation et domestication

Delphine Edy Récits de transfuges de classe sur la scène internationale. [Texte intégral] Le défi de l'actualisation théâtrale

Vers un corpus international

Sara De Balsi Postures d’auteurs et représentation de la langue : [Texte intégral] les récits translingues, des récits de transfuge de classe parmi d’autres ?

Elisa Russian « Hybrids of autobiography and argument » [Texte intégral] Carolyn Steedman et le récit de transclasse en Grande-Bretagne

Nicolas Balutet Souffrances, rejets et séparations dans Hunger of Memory (1982) de Richard Rodriguez [Texte intégral]

Daniela Vitagliano « Les pieds toujours dans la classe » [Texte intégral] Transfuges italien.nes : victimisation, fugues et trahisons dans le panorama littéraire contemporain

Notices bibliographiques des contributrices et contributeurs au dossier [Texte intégral]