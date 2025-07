Projet HANDLING : vitrine de clôture

Le projet de recherche HANDLING s'offre une "vitrine de clôture" sous la forme d'un nouveau site internet.

HANDLING : Writers Handling Pictures: a Material Intermediality (1880-today) : ce programme de recherche portait sur la manipulation des images concrètes par les écrivains depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il a été financé par une "Starting Grant" de l’ERC (European Research Council), de 2019 à 2024, et piloté par Anne Reverseau, à l’université de Louvain-la-Neuve (UCLouvain).

Le site, développé en partenariat avec COBEA, une coopérative de création web bruxelloise, se veut à la fois vitrine et archive puisqu'il contient l'ensemble des réalisations liées au projet : les publications (Murs d'images d'écrivains, Iconothèques, L'Acte d'image en littérature, etc.), les conférences et colloques, mais aussi les expositions et résidences de chercheurs et d'artistes.

Il s'attache également à en dévoiler les coulisses, rendant visibles les étapes du projet, de son montage à sa clôture, ainsi que ses collaborations et partenaires.

Il contient aussi une page de présentation en anglais.