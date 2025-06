Lucienne la bibliothèque numérique de l'ENS-PSL

La bibliothèque numérique Lucienne est dédiée à la préservation et à la diffusion du patrimoine documentaire et scientifique de l’École normale supérieure. Conçue comme un espace vivant, lieu de partage des savoirs, Lucienne rassemble des documents uniques, tels que des affiches, des registres, des photographies, des incunables et des manuscrits ainsi que des archives de grande valeur qui témoignent de l’histoire, de la vie et des échanges intellectuels à l'École.

La politique de numérisation menée par les bibliothèques de l’ENS-PSL concerne d’abord les collections patrimoniales : archives, fonds photographiques, manuscrits, livres anciens, etc. La mise en ligne sur Lucienne vise à préserver le patrimoine de l’École tout en donnant un large accès à des ressources libres de droit au fur et à mesure des programmes de numérisation. Lucienne est également ouverte aux projets de numérisation portés par les acteurs de la communauté de l’ENS-PSL et offre un espace de diffusion nouveau pour les projets et corpus liés aux Humanités numériques.

Lucienne se veut ainsi un lieu transdisciplinaire de conservation, d’émulation intellectuelle et de diffusion du savoir. Elle s’inscrit dans la démarche portée par les bibliothèques de l’ENS dès leur création et se place sous la figure tutélaire de Lucien Herr.

