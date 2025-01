Céline avant Céline ? Guerre, Londres, Krogold : situation et statut des nouveaux manuscrits de Louis-Ferdinand Céline. Trois hypothèses

Alberto Biscaldi propose une troisième et nouvelle hypothèse pour la situation des nouveaux manuscrits céliniens, Guerre et Londres, publiés par Gallimard en 2022.

Comme on le sait dès leur parution, les doutes sur la situation des nouveaux manuscruts de Louis-Ferdinand Céline sont plusieurs. La première hypothèse de datation est celle proposée par Gallimard, selon laquelle les textes seraient entièrement postérieurs à Voyage au bout de la nuit. Céline les aurait donc écrits dans la période entre 1932 et 1936, année de publication de son deuxième roman Mort à crédit. La deuxième hypothèse - proposée par des chercheurs comme Giulia Mela et Pierluigi Pellini - est que, étant donnée l'écriture plus "précaire" des manuscrits par rapport à Voyage, une partie importante de ces textes (Guerre en particulier) aurait été rédigée avant le chef-d'œuvre de 1932 et en serait en quelque sorte un brouillon, comme une espèce d'Ur-Voyage.

L'hypothèse d'Alberto Biscaldi est que le tout début de Guerre (notamment, les parties qui correspondent au début du récit de Voyage et peut-être aussi les séquences perdues de Guerre) pourraient être antérieur à Voyage, tandis que le reste du manuscrit et la totalité de Londres seraient postérieurs à 1932.

Dans tous les cas, quelle que soit leur situation, ces manuscrits nous montrent l'essence du processus créatif de Céline, et sont donc des textes fondamentaux pour mieux comprendre la formation de l'esthétique célinienne. C'est comme s'ils nous faisaient découvrir un Céline encore in fieri ; en d'autres mots : un Céline avant Céline.

Télécharger l'article au format pdf dans le sommaire 32-3 (2024) de L’Analisi Linguistica e Letteraria…