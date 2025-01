Un siècle deleuzien (1925-2025), par Camille Chamois (laviedesidees.fr)

Un siècle deleuzien (1925-2025), par Camille Chamois

En ligne sur la viedesidees.fr le 14 janvier 2025.

Gilles Deleuze est né le 18 janvier 1925. Cent ans après sa naissance, cet essai explore l’actualité de la pensée deleuzienne au large des théories écologiques.

Gilles Deleuze est né le 18 janvier 1925. Son influence sur la philosophe française a été particulièrement importante, notamment dans le domaine de la métaphysique, de l’esthétique et de la philosophie sociale, à la suite des événements de Mai 1968. Cependant, avec le déploiement des questions écologiques dans le champ de la théorie sociale, on peut se demander si la philosophie de Deleuze s’avère toujours actuelle. Dans les lignes qui suivent, nous nous intéressons à l’actualité de la pensée deleuzienne dans des domaines a priori éloignés de son cadre de prédilection, à savoir dans le champ de la biologie et de l’écologie. Notre hypothèse est que c’est surtout l’apport des travaux de Deleuze avec Félix Guattari qui reste aujourd’hui actif, et ce, y compris contre les affirmations de Deleuze seul.

Il nous semble en effet que la spécificité de l’apport deleuzien à la philosophie de l’environnement concerne la promotion d’un modèle théorique particulier, permettant de penser toutes sortes de coévolutions, et dont les interactions entre la guêpe et l’orchidée constituent l’exemple privilégié. On sait que certaines orchidées ne sécrètent pas de nectar et attirent les insectes par des (pseudo)phéromones et par leur labelle qui mime la morphologie des pollinisateurs. Le corps des orchidées et celui des insectes pollinisateurs (abeille, guêpe, mouche) semblent donc particulièrement bien adaptés l’un à l’autre, permettant la reproduction des premières et l’alimentation des seconds. Deleuze et Guattari citent abondamment cet exemple pour souligner l’importance, au sein du vivant, des phénomènes de symbiose ou d’« alliances contre nature ». Or, la pertinence de ce modèle dans le champ des savoirs situés fait aujourd’hui l’objet de discussions importantes. […]

