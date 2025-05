Carnets de textique, n° 6 et n° 7 : "Attacher aux détails l'attention qu'ils méritent"

Attacher aux détails l'attention qu'ils méritent

(nouvelle publication en ligne dans les Carnets de textique)

Sur le site https://jeanricardou.org/, la rubrique intitulée Carnets de textique, visant à mieux faire connaître des études jusque là diffusées dans un cercle restreint, vient d'intégrer deux occurrences qui témoignent d'une orientation analogue en ce qu'elles ont pour base l'examen d'un aspect en apparence mineur dans la présentation d'un écrit.

Que l'une comme l'autre n'hésite pas à se pencher sur des broutilles peut servir d'indice : la théorie qu'elles mobilisent, en se focalisant sur l'observation de tels menus détails, parvient à manifester des principes d'organisation inaperçus et à dégager des leçons plus générales sur le fonctionnement de l'écrit.

Ainsi le carnet n° 6, Apprêts à la virgule près, qui réunit deux éléments constitutifs, un bref questionnement, par Mohamed Infi, et une copieuse réponse, par Jean Ricardou, s'interroge sur la pertinence d'inscrire une virgule ou de l'éviter après la locution conjonctive "En effet". Mais, au-delà d'une règle d'orthographe élémentaire ou d'un choix stylistique, dont la justification n'est pas aussi aisée que beaucoup pourraient le croire, sont interrogées l'évolution de la formule au fil du temps, sa relation avec les syntagmes avoisinants, et surtout la mise au point de dispositifs adéquats pour une stratégie d'écriture argumentative qui s'attache à offrir un accès aussi facile que possible aux raisonnements.

Ainsi le carnet n° 7, Astérisques et périls, propose une étude consacrée par Gilles Tronchet à l'emploi régulier d'astérisques pour souligner la découpe des séquences dans un récit et s'arrête sur la transgression particulière qu'il subit dans un roman de Georges Limbour, Les Vanilliers. C'est l'occasion, en s'appuyant sur une minime anicroche éprouvée à la lecture, d'observer un complexe ensemble de liens, délicatement organisés, entre divers passages du livre, qui réservent à l'enquête des rebondissements imprévus et laissent présumer bien d'autres passionnantes constructions, ménagées par un écrivain dont le travail peut, à cet égard, apparaître comme sous-estimé.