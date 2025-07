La fiction à l'école

Une nouvelle livraison de Pratiques explore la fiction et ses lectures dans le cadre des enseignements scolaires. Conçu par François Le Goff, Marion Sauvaire et Jean Deilhes, le sommaire offre quatre volets : le premier aborde la fiction sous l’angle des savoirs didactiques et examine les fondements d’une théorie didactique de la fiction à travers les formes que peut prendre l’activité fictionnalisante du lecteur, ou encore les critères de distinction entre fiction et factualité ; le deuxième volet présente une diversité des usages et des réceptions des textes de fiction ; le troisième cadre d’investigation de la fiction est celui des parcours éthiques dans la lecture de fiction ; le dernier volet s’intéresse à la diversité des formes textuelles ou éditoriales de la fiction auxquelles les lecteurs sont exposés à l’école.