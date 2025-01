SIRN - The Situationist International Research Network

The Situationist International Research Network (SIRN) regroupe des chercheurs universitaires et indépendants travaillant sur l’Internationale situationniste et des thématiques associées. Il vise à offrir des informations, des contacts et des ressources pour toutes les personnes souhaitant approfondir leurs recherches ou s’intéressant à des travaux académiques évalués par les pairs sur les situationnistes. Notre objectif est de favoriser une collaboration internationale, interdisciplinaire et multilingue entre les chercheurs, tout en promouvant des recherches évalués par les pairs auprès d’un public élargi.

Pour en savoir plus sur le réseau : SituationistResearch.Net…

SIRN publiera également un bulletin d’information trimestriel qui présentera les publications récentes et à venir, les événements (colloques, conférences, etc.) et d’autres actualités liées à l’Internationale situationniste et aux sujets connexes. Le premier numéro de ce bulletin est déjà disponible. Pour s'inscrire, il suffit de s'abonner au blog, dans la section "News" du site.

—

The Situationist International Research Network (SIRN) is a network of academics and independent researchers working on the Situationist International and related topics. It seeks to provide news, information, contacts and other resources for people interested in undertaking or engaging with peer-reviewed research on the Situationists. His goal is to facilitate international, interdisciplinary and multilingual collaboration between researchers and to promote peer-reviewed academic research on the Situationists to a wider audience.

For information about the network, check out the new website: SituationistResearch.Net

SIRN will publish a quarterly newsletter that will provide information on recent and forthcoming publications, events of all kinds and other news on the SI and related subjects. The first of these newsletters is already online. To sign up, simply subscribe to the blog on our website under the ‘News’ section.

—

Alastair Hemmens (Director)

Gabriel Zacarias (Deputy Director)