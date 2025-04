L'Atelier des Lettres est une nouvelle initiative littéraire et culturelle originale, qui propose de découvrir chaque mois des correspondances historiques soigneusement retranscrites et enrichies de documents rares. Ce projet novateur plonge ses lecteurs dans l'intimité des grandes figures de l'Histoire à travers leurs échanges épistolaires authentiques, offrant ainsi une approche immersive et captivante du passé.

En s'inscrivant dans une démarche de valorisation de l'écriture manuscrite et du patrimoine épistolaire, L'Atelier des Lettres réinvente la découverte de l'Histoire autrement, loin des écrans, en offrant une expérience tangible et personnelle. Chaque lettre envoyée aux abonnés est accompagnée de ressources contextuelles qui éclairent l'époque, les personnages et les enjeux sous-jacents.

Cette initiative s'adresse autant aux passionnés de littérature, d'histoire et d'épistolaire qu'à un public plus large en quête d'expériences enrichissantes, nostalgiques et inspirantes. Elle encourage également les lecteurs à renouer eux-mêmes avec la tradition de la correspondance et à échanger avec leurs proches.

Actuellement, L'Atelier des Lettres inaugure sa première collection consacrée aux correspondances personnelles de Victor Hugo. Composée de 12 courriers regroupant au total 36 lettres authentiques, cette collection propose une immersion profonde dans l'intimité de cette grande figure historique. Elle dépasse l'Histoire conventionnelle pour révéler la vie intime de Victor Hugo : un père, un mari, un amant, un ami… permettant à chacun de s'identifier à travers ses émotions, ses passions, ses choix, ses combats et ses rebondissements.

