Le Cabinet d’amateur. Revue d’études perecquiennes

Cette nouvelle mouture en ligne du Cabinet d’amateur - Revue d’études perecquiennes vise à offrir aux chercheurs un lieu de publication pour leurs articles consacrés à l’étude de l’œuvre de Georges Perec.

Le Cabinet d’amateur a repris le nom de la revue papier dirigée entre 1993 et 1998 par Dominique Bertelli et Bernard Magné et du site de Bernard Magné entre 2000 et 2005 sur lequel avait été publiés une quinzaine de textes en format numérique.

Au fil des ans, nombre de perecquiens, universitaires ou non, nous ont soumis des textes. Et nous en avons parfois sollicités. Nous apprécions évidemment les inédits, mais nous accueillons aussi des textes déjà publiés ; dans les deux cas, nous ne nous réservons aucunement l’exclusivité. Vous pouvez ainsi profiter du Cabinet d’amateur pour redonner vie à un article oublié ou peu connu : vous aurez alors l’opportunité de le réviser, de le modifier ou de l’enrichir. Pour l’instant, tous les textes publiés sont en français, mais des articles écrits en anglais sont également les bienvenus.

Les articles sont très bien référencés sur les moteurs de recherche (incluant Google Scholar). Pris individuellement, ils reçoivent entre 200 et 1 500 visites annuelles (500 en moyenne). Et les délais de publication sont habituellement brefs.

N’hésitez pas à contacter les responsables de publication Maryline Heck et Raoul Delemazure.