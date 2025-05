Lieux de Michel Deguy (en-attendant-nadeau.fr)

Trois ans après sa mort, le poète Michel Deguy (1930-2022) laisse des traces en nous et en de nombreux lieux de la vie littéraire et intellectuelle. Il continue de nourrir nos réflexions sur les formes de la poésie et le rôle du poète dans la société. En-attendant-nadeau rassemble les textes que le site lui a consacrés, en y ajoutant neuf textes inédits autour de l’œuvre et de la vie de l’écrivain.

—

À l’écoute de Michel Deguy…

De Fragments du cadastre en 1960 à La Commaison en 2022, le poète Michel Deguy a marqué la vie intellectuelle et littéraire française. Il laisse des traces – celles qui, selon René Char, font rêver – en différents lieux. En attendant Nadeau accueille neuf lectures inédites de ses livres et de sa vie…

Par la rédaction d’EaN.

—

Michel Deguy (1930-2022)…

Avec la mort de Michel Deguy, nous perdons un monde, un homme-peuple dont l’œuvre singulière est animée d’une énergie collective qui le rend tout simplement inoubliable.

par Tiphaine Samoyault.

—

Nos poèmes ne savent pas ce qui les attend

Un an après la disparition de Michel Deguy, Martin Rueff, qui dirige la revue Po&sie fondée par le poète, pense notre présent, la place et le rôle du poème à partir de cette absence et de sa pensée.

par Martin Rueff.

—

Une réserve illimitée de possibles

L’œuvre poétique de Michel Deguy marque des repères dans le vacillement du sens et, avec la philosophie et les arts, elle puise dans l’universel de la langue.

par Stéphane Michaud.

—

Une poétique de l’avenir

En 2017, la publication de son livre La vie subite est l’occasion de revenir sur l’évolution de l’œuvre de Michel Deguy.

par Édith Dahan.