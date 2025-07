Recherches & travaux, n° 106 | 2025 : "Ethos manifestaire : modes d’énonciation et spécificités génériques du manifeste" (dir. Sarah-Jeanne Beauchamp Houde, Laurie-Anne Laget)

Sous la direction de Sarah-Jeanne Beauchamp Houde et Laurie-Anne Laget

Ce dossier aspire à proposer une réflexion sur les différentes possibilités auxquelles les écritures manifestaires ont pu donner lieu en termes de constitution d’ethos.

En ouverture, trois contributions envisagent le manifeste au travers de différentes approches théoriques : la question du genre littéraire et des principales difficultés qu’elle soulève dès lors qu’elle est pensée en fonction d’un objet foncièrement protéiforme ; celle des études de genre pour redéfinir le « prototype » du manifeste dans la perspective d’une histoire genrée et celle de la poétique du support comme pierre angulaire de l’« effet-manifeste » de nombreux écrits de contestation et de revendication.

Trois études de cas sont ensuite orientées vers l’avant-garde, dont l’investissement manifestaire a été aussi prolifique que varié : une première sur l’ethos discursif inhabituel élaboré par la cinéaste Nelly Kaplan dans le Manifeste d’un art nouveau : la polyvision ; une deuxième sur deux formes atypiques de manifeste et de contre-manifeste afin d’explorer les marges de la construction de l’ethos manifestaire et une troisième centrée sur le projet MANART, base de données consacrée aux manifestes artistiques et littéraires, dont la structure est pensée en lien avec les caractéristiques propres à ce genre.

En guise de conclusion, un article d’ouverture prolonge la réflexion jusqu’au XXIesiècle, avec une étude des multiples « jeux de langage » (Wittgenstein) auxquels donne lieu aujourd’hui le mot manifeste.

Sommaire

Sarah-Jeanne Beauchamp Houde et Laurie-Anne Laget

Ethos manifestaire : modes d’énonciation et spécificités génériques du manifeste[Texte intégral] Manifesto Ethos: Modes of Enunciation and Generic Specificities of the Manifesto

Dominique Maingueneau

Le manifeste littéraire : un genre ? [Texte intégral] The Literary Manifesto: A Genre?

Anne Tomiche

Approche genrée de l’ethos manifestaire [Texte intégral] A Gendered Approach to the Manifesto Ethos

Bart van den Bossche

Ethos manifestaire et poétique du support : Marinetti, les futuristes, et les autres[Texte intégral] Ethos Manifesto and the Poetics of the Medium: Marinetti, the Futurists and the Rest

Sarah-Jeanne Beauchamp Houde

Ethos et autorité au féminin. L’androgynie créatrice dans le Manifeste d’un art nouveau : la polyvision de Nelly Kaplan [Texte intégral] Feminine Ethos and Authority. Creative Androgyny in Nelly Kaplan’s Manifeste d’un art nouveau : Polyvision

Laurie-Anne Laget

De l’avant-garde à l’arrière-garde : construction de l’ethos discursif dans deux manifestes espagnols atypiques (1920-1923) [Texte intégral] From Avant-Garde to Rearguard: The Construction of Discursive Ethos in Two Atypical Spanish Manifestos (1920–1923)

Viviana Birolli

Les manifestes, entre humanités numériques et ethos : deux approches complémentaires [Texte intégral] Manifestos, between Digital Humanities and Ethos: Two Complementary Approaches

Nana Ariel

Jeux de langage autour du mot « manifeste » [Texte intégral] Language Games with “Manifesto”