Une maison, une artiste. Ella Maillart, au sommet du monde (documentaire France 5)

Dimanche 3 août 2025 à 22h35, France 5 diffusera un épisode de la série documentaire "Une maison, une artiste" consacré à Ella Maillart et son chalet à Chandolin, en Suisse.

Le documentaire de 26 minutes, réalisé par Nathalie Plicot et Valériane Cariou, intitulé "Ella Maillart, au sommet du monde", met en lumière sa vie d'exploratrice, de voyageuse et d'écrivaine, ainsi que son havre de paix à plus de 2000 mètres d'altitude.

Diffusions suivantes : lundi 11 août 2025 à 13 h & samedi 16 août à 10 h 15.

Plus d'informations sur Actualitte.com…