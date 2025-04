"Mario Vargas Llosa : la joie de la fiction" (un dossier d'en-attendant-nadeau.fr)

Le site en-attendant-nadeau rend hommage à Mario Vargas Llosa, disparu le 13 avril dernier.

—

Deux hommages récents :

Mario Vargas Llosa, immensément vivant, par Albert Bensoussan (en ligne le 22 avril 2025)

À partir de 1971, Albert Bensoussan a traduit les livres de Mario Vargas Llosa, auquel il a consacré un essai (Mario Vargas Llosa, écrivain du monde). Il adresse une lettre bouleversante à son ami disparu le 13 avril 2025.

Vargas Llosa : les fulgurances d’une œuvre-monde, par Stéphane Michaud (en ligne le 22 avril 2025)

Auteur d’une œuvre puissante et multiforme, Prix Nobel de littérature 2010, le Péruvien Mario Vargas Llosa est mort à Lima le 13 avril, à l’âge de quatre-vingt-neuf ans. Grande figure du boom latino-américain des années 1960-1970, il a dressé le roman comme une revanche sur les injustices et les blocages de la vie. Métamorphosé au souffle de l’imaginaire, le monde, soustrait à l’idéalisation, retrouve sa malléabilité. L’artiste, observateur visionnaire ouvert à la multiplicité du vivant, sonde avec le même bonheur les gouffres de la monstruosité et les promesses de l’utopie. Visité par l’humour et la légèreté, il habille de tendresse les émotions du cœur.

—

Le dossier réunit les articles qu'en-attendandant-nadeau a consacré à l'écrivain péruvien depuis presque dix ans…