Mise en ligne de la base de données Dante d’Hier à Aujourd’hui en France et appel à participation

L’équipe du projet DHAF (Dante d’Hier à Aujourd’hui en France) vous annonce la mise en ligne de la base de données du projet à l’adresse suivante :

https://dhaf.inist.fr/s/dhaf/page/home

La base constitue un outil pour sonder la réception matérielle et herméneutique de Dante Alighieri (1265-1321), ainsi que sa présence dans l’imaginaire populaire français et francophone, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Chaque objet catalogué, inscrit dans l’une ou dans plusieurs des collections (« Œuvres et traductions », « Réception de Dante : littérature, arts, musique », « Curiosités et mirabilia », « Dantologie savante et transmission ») fait l’objet d’une fiche qui en décrit les caractéristiques principales. Chaque fiche est pourvue d’un identifiant ARK.

L’architecture de la base de données permet d’appréhender les spécificités de chaque objet, tout en mettant en avant, à travers des renvois et des liens, les perméabilités et les rapprochements possibles. Les outils de recherche offerts par la base permettent de visualiser les dimensions spatiales, chronologiques et typologiques des objets.

La base de données constitue une des nombreuses réalisations du projet de recherche collaboratif DHAF, lauréat au titre de l’appel à projets générique 2020 et qui arrivera à son terme en juin 2025. L’enrichissement des données présentes dans la base se poursuivra bien après cette date

Afin de contribuer à l’alimentation de la base, nous vous invitons, dès à présent, à adresser vos propositions de fiches aux adresses suivantes :

anr.dhaf@sorbonne-nouvelle.fr

s.argurio@unilink.it

filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr

chiara.zambelli@univ-grenoble-alpes.fr