En-entendant-nadeau.fr, hors-série n° 8 : "À l'Ouest"

Un dossier coordonné par Steven Sampson | Hors-série n° 8 : À l’Ouest

L’Ouest, c’est d’abord un point cardinal, un moyen de s’orienter, de trouver son chemin. Le premier volet de notre hors-série propose d’entamer la cartographie d’une notion, d’ouvrir des pistes pour la penser. Ainsi, se lisent les plans et les mots, se questionne l’histoire d’une région, l’influence d’une zone, l’inévidence de sa nature. L’Ouest serait-il en progression ou sur le déclin, voire en panne ? Comment se situe-t-on vis-à-vis de lui, comment peut-on en parler ?

Courte enquête sur l’Ouest

Les points cardinaux président à notre orientation. Mais ils sont plus relatifs qu’on ne pourrait l’imaginer. Essayons de comprendre l’histoire de cet ordre des choses et ainsi comment nous concevons notre réalité.

par Jean-Louis Tissier | Ouest (été 2025)

L’Occident, « c’était mieux avant »

La place de l’Occident aujourd’hui n’a plus l’évidence de la puissance et de la richesse. Il semble porter en lui une inéluctable décadence. De quoi cette décomposition est-elle le nom, que dit-elle de nous, de nos peurs et du caractère mortel des civilisations ?

par Jean-Marie Chevalier | Ouest (été 2025)

L’Ouest sans y aller

L’Ouest n’est pas seulement une direction ou un territoire. C’est une manière d’envisager nos imaginaires, de les dépasser et de les réinventer sans cesse. Une sorte d’aventure intérieure et infinie qui ne cesse de nous surprendre.

par Alexis Buffet | Ouest (été 2025)

La grande panne

Depuis les années 1990 et l’effondrement du bloc soviétique, les rapports géopolitiques, les structurations des opinions, les équilibres du monde ont complètement changé. Il faut prendre la mesure de ces changements et d’une crise majeure.

par Jean-Yves Potel | Essais, Ouest (été 2025)

« Où est l’Est ? »

Penser les grands chocs entre l’Ouest et l’Est, les rivalités entre la gauche et la droite, c’est prendre pour acquis que tout le monde sait les distinguer. Qu’advient-il de celles et ceux qui se chaussent du mauvais pied ?

par Sirîne Poirier | Ouest (été 2025)

Côte Ouest

Thomas Clerc nous fait imaginer et cerner tous les problèmes que peuvent poser les frontières occidentales et maritimes d’un bien étrange pays.

par Thomas Clerc | Littérature française, Ouest (été 2025)

L’effet Boomerang

Lucy Mushita nous interpelle avec force et nous rappelle qu’il est grand temps que l’Ouest s’interroge sur son comportement historique et les conséquences qui en découlent.

par Lucy Mushita | Littérature étrangère, Ouest (été 2025)

Wisconsin

En racontant la tragédie du naufrage d’un sous-marin russe, Yann Brunel nous entraîne derrière un anti-héros pour qui l’Ouest, c’est « au moins la possibilité de rêver ».

par Yann Brunel | Littérature française, Ouest (été 2025)

—

(Illustr. : © Delphine Presles)