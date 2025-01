Mémoire en jeu : dossier Théâtre et Shoah

Mémoires en jeu ouvre sur son site un portail consacré à la place importante que tient la Shoah dans les créations théâtrales : https://www.memoires-en-jeu.com/theatre-et-shoah/.

Le théâtre s’avère être une entrée privilégiée pour acquérir un savoir sur la Shoah et le transmettre en le faisant partager collectivement aux publics de toute qualité. En effet, les questions de la violence, de la représentation, de l’émotion ou du destinataire y sont présentes et débattues très différemment qu’au cinéma ou en littérature, ou par les historiens. Ce portail a vocation à la fois scientifique, rassemblant des études académiques, et pédagogique, permettant aux enseignants d’enrichir leur travail avec un corpus peu sollicité malgré sa richesse.

Mémoires en jeu l’a conçu en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, partageant avec elle le souci de transmettre la mémoire de la Shoah et de lutter contre l’antisémitisme.

—

Il existe un impressionnant corpus international de pièces de théâtre traitant spécifiquement de la Shoah. Ce sont, par exemple, Monsieur Fugue de Liliane Atlan ; Qui rapportera ces paroles ? de Charlotte Delbo ; Kamp d’Hotel Moderne ; L’Atelier de Jean-Claude Grumberg ; Le Vicaire de Rolf Hochhuth ; la version théâtrale de Si c’est un homme de Primo Levi ; Holocauste de Claude Régy adapté du texte de Charles Reznikoff ; Ghetto de Joshua Sobol ; Mein Kampf de George Tabori ; L’Instruction de Peter Weiss… Bien que ces pièces restent peu connues, certaines ont été jouées régulièrement dans de nombreux théâtres d’Europe et d’Amériques, parmi les plus renommés, et elles ont eu une remarquable réception. Leur pérennité est assurée par des captations vidéos et des adaptations filmiques facilement accessibles. Qui plus est, ce corpus est en constant renouvellement à en juger par de récentes représentations telles que Jouer l’archive adapté par l’historien Marc Olivier Baruch et la metteuse en scène Keti Irubetagoyena, Les Suppliques conçues et mises en scène par Julie Bertin, Jade Herbulot et le Birgit Ensemble, À rendre à M. Morgenstern en cas de demande écrit et mis en scène par Frédéric Moulin…

Le théâtre s’avère en effet être une entrée privilégiée pour acquérir un savoir sur la Shoah et le transmettre en le faisant partager collectivement aux spectateurs. D’ailleurs, interpelés par ce qui se joue face et parfois avec eux, ces derniers sont le plus souvent dégagés de ce que la position de spectateur comporte de passif. Les questions de la violence, de la représentation, de l’émotion ou du destinataire sont présentes et débattues dans ces pièces très différemment qu’au cinéma ou en littérature, ou par les historiens.

Il s’agit avec ce projet de faire découvrir et comprendre ces pièces à tous les publics avec une intention particulière pour les enseignants du supérieur comme du secondaire afin qu’ils s’en fassent les relais auprès de leurs étudiants et élèves. La dramaturgie constitue un moyen de premier ordre pour faire acquérir un savoir en conjuguant à la fois prise de distance et engagement, un savoir qui, en l’occurrence, est un enjeu non seulement de connaissance mais aussi de société au regard de la recrudescence de l’antisémitisme durant ces dernières décennies.

Ce corpus international de pièces de théâtre est important du fait de sa qualité et de sa quantité, c’est pourquoi ce projet offre des analyses de pièces de théâtre réalisées par des chercheuses et des chercheurs aussi bien que des séquences à visée pédagogique, des entretiens vidéo et des captations ainsi qu’une large documentation iconographique et des textes dramatiques inédits. Il donne accès à un répertoire des œuvres en art du spectacle sur le sujet, répertoire dont l’initiative revient à Arnold Mittelman, dans le cadre de la National Jewish Theater Foundation; il est progressivement complété et mis à jour (https://htc.miami.edu). Ce projet rassemble une équipe pluridisciplinaire qui reste ouverte aux compétences de tout spécialiste dans le cadre de la recherche et de l’enseignement de la Shoah. Il est réalisé en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Équipe (par ordre alphabétique) : Caroline Bardet (IA-IPR lettres, académie de Toulouse) ; Francesca Dainese (chercheuse post-doctorale de l’Université de Padoue-boursière de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah) ; Gabrielle Desmet (doctorante, Université de Lille, ALITHILA, Mémoires en jeu) ; Marie-Laure Lepetit (IG lettres-cinéma, Mémoires à l’oeuvre, Mémoires en jeu) ; Philippe Mesnard (professeur des universités en Littérature comparée, Université Clermont Auvergne, CELIS EA 4280, Institut Universitaire de France, Mémoires en jeu) ; Arnold Mittelman (président de la National Jewish Theater Foundation [NJTF], Centre Miller pour les Études juives contemporaines de l’Université de Miami) ; Claire Podetti (professeure Histoire-Géogaphie-EMC, académie de Versailles) ; Dominique Trimbur (FMS).

Accéder au site…