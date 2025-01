Bergson inédit. Entretien avec Frédéric Worms, par Sarah Al-Matary & Julien Le Mauff (laviedesidees.fr)

Bergson inédit. Entretien avec Frédéric Worms, par Sarah Al-Matary & Julien Le Mauff

(en ligne le 10 janvier sur laviedesidees.fr)

Henri Bergson garde une surprenante actualité. Sa pensée continue de susciter recherches et débats. Fin connaisseur de son œuvre, qu’il étudie depuis trois décennies, Frédéric Worms éclaire la façon dont Bergson a ouvert la philosophie occidentale à toutes les autres. Aux Presses universitaires de France, où il avait publié en 2013 Bergson ou les deux sens de la vie, il a dirigé entre 2007 et 2012 l’édition critique des œuvres de cet auteur. Codirecteur de la revue Bergsoniana, il a publié en 2024 Avec Bergson (Puf) et La Vie, qu’est-ce que ça change ? (Labor et Fides).

