"Le continent Borges", par Annick Louis (laviedesidees.fr)

Le continent Borges, par Annick Louis

(en ligne sur laviedesidees.fr le 17 mai 2025)

Non seulement la bibliographie du grand écrivain argentin est confuse, mais elle comporte des « inédits » en pagaille. La publication de ces textes oblige à redéfinir sa géographie littéraire, jusqu’à poser la question troublante : qu’est-ce que l’œuvre de Borges ?

"Rares sont les écrivains qui peuvent se vanter de continuer à écrire leur œuvre après la mort. Si la postérité de Jorge Luis Borges est assurée, son image en tant qu’auteur ne cesse de se modifier grâce à la publication régulière d’inédits. Auteur prolifique, tout au long de sa carrière, Jorge Luis Borges soumit sa production à une sélection, qui l’amena à écarter une importante quantité de textes publiés dans des journaux et des revues, et l’amena même à désavouer ses trois premiers volumes d’essais. Dans ce processus de construction et reconstruction permanente de l’œuvre, la traduction et l’édition en langue française jouèrent un rôle capital. […]"

