Un monde de fous. Entretien avec Elisabeth Antoine-König, par Julien Le Mauff & Ariel Suhamy (laviedesidees.fr)

Entre ordre et transgression, critique sociale et fascination pour l’étrange, l’image de la folie dans l’art modifie le regard porté sur la marginalité. Du Moyen Âge au romantisme, de la fête des fous à l’enfermement, les représentations reflètent autant de regards sur l’insensé.

Élisabeth Antoine-König, ancienne élève de l’École normale supérieure et spécialiste des arts à la période gothique, a été pendant dix ans conservatrice au musée de Cluny, où elle a réalisé le jardin d’inspiration médiévale. Conservatrice générale au département des Objets d’art du musée du Louvre, elle est co-commissaire de l’exposition Figures du fou (avec Pierre-Yves Le Pogam). Elle a co-dirigé le livre Orfèvrerie gothique en Europe (Viella, 2016) et est co-autrice des monographies La Descente de croix (Louvre/Somogy, 2013) et Le Jugement dernier dans une noix de prière : microsculptures de dévotion (Louvre/El Viso, 2021).

Au musée du Louvre, l’exposition Figures du fou. Du Moyen Âge aux romantiques aborde le thème de la folie sous l’angle des représentations, depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au romantisme. De fait, à travers plus de 300 œuvres – non seulement picturales, mais relevant aussi de la sculpture, des objets d’art, des livres enluminés… – l’histoire artistique de la folie laisse apparaître plusieurs approches bien distinctes, comme le souligne la commissaire de l’exposition, Élisabeth Antoine-König.

