Fabula avait salué son sommaire lors de sa parution en 2023 : le numéro de la revue bisontine SKÉN&GRAPHIE, n°8, "L'Autobiographie sur scène" supervisé par Florence Fix & Corinne François-Denève est désormais librement accessible via OpenEdition. Comment raconter sa vie sur scène, à la croisée entre histoire individuelle et grande histoire, selon quels genres et quels formats ? Deux autres dossiers du même sommaire portent les couleurs ukrainiennes pour proposer un coup de projecteur sur l’Ukraine et le théâtre post 24 février 2022, ou ce que la guerre a reconfiguré sur les scènes et écritures ukrainiennes et pour découvrir deux pièces toute contemporaines des dramaturges ukrainiennes Neda Nejdana et de Natalka Vorojbyt.

(Illustr. : Les Idoles de Christophe Honoré, Théâtre de Vidy-Lausanne, 2018)