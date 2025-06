Un kit de création critique

Enquêtes et révisions d’enquêtes closes depuis l’antiquité, procès fictifs, réécritures de classiques, recours à la cartomancie, livres-Talmud, livres dont vous êtes le héros, fictions et autres thrillers théoriques, essais en tous genres mais aussi jeux de rôles, performances, créations numériques : le magasin d’accessoires des études littéraires frappe aujourd’hui par sa profusion et sa bigarrure. C'est qu'en un mouvement d’ailleurs partagé avec d’autres sciences sociales, la recherche en lettres se trouve tentée, happée par ces pratiques créatives dont il s’agissait hier, et sans doute aujourd’hui encore quoiqu’autrement, de faire "science". Pour commencer à dresser la carte de ces formes créatives de la critique et de la théorie littéraires contemporaines, la dernière livraison de la revue Littérature expose, à l'initiative de Adrien Chassain & Nancy Murzilli, ce qui se fabrique au sein du département de littérature et de l'équipe "La fabrique du littéraire" (FabLitt) de l'Université Paris 8, non sans communiquer avec d’autres disciplines, d’autres universités, d’autres espaces sociaux. Le sommaire en est accessible en ligne via Cairn.