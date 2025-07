Pratiques, n° 205-206 : "L’enseignement de la fiction de l’école à l’université" (dir. François Le Goff, Marion Sauvaire & Jean Deilhes)

Sous la direction de François Le Goff, Marion Sauvaire et Jean Deilhes

Dans cette livraison de Pratiques, nous explorons la fiction et ses lectures dans le cadre des enseignements scolaires. Depuis sa création, la revue a régulièrement abordé les constituants de la fiction, tout comme les pratiques de la lecture de la fiction. Des numéros passés ont réservé une place au lecteur, à la lecture littéraire (nos 67, 80, 95, 107), aux différents régimes de lecture (nos 52, 76, 187), aux genres de la fiction (nos 54, 193), au récit (nos 11, 14) ou encore au personnage (no 60). Pour des raisons qui appartiennent certainement à l’histoire de la discipline scolaire du français, mais aussi à la nature complexe de la fiction comme création de l’imagination en littérature, la fiction proprement dite et en tant qu’objet d’enseignement n’a pas été interrogée. C’est toute l’ambition de ce numéro organisé en quatre volets.

Le premier d’entre eux, aborde la fiction sous l’angle des savoirs didactiques et examine les fondements d’une théorie didactique de la fiction à travers les formes que peut prendre l’activité fictionnalisante du lecteur, ou encore les critères de distinction entre fiction et factualité.

Le deuxième volet présente une diversité des usages et des réceptions des textes de fiction, dans ses dimensions cognitives, émotionnelles, esthétiques. Le troisième cadre d’investigation de la fiction est celui des parcours éthiques dans la lecture de fiction. En se fondant sur des dispositifs singuliers de lecture, les auteurs réfléchissent à la façon dont ces derniers peuvent reconfigurer – ou au contraire contraindre – la réception éthique et réflexive de la fiction par les lecteurs.

Le dernier volet s’intéresse à la diversité des formes textuelles ou éditoriales de la fiction auxquelles les lecteurs sont exposés à l’école. Les contributions s’articulent autour des frontières entre fiction et non-fiction, des potentialités immersives offertes par les dispositifs didactiques, ou encore de la présence de l’image en regard du texte. Le dossier est enrichi d’une discussion (fictive) à plusieurs voix entre des théoriciens de la lecture et de la fiction. Dans une diversité d’approches poétique, narratologique, épistémologique, anthropologique, didactique, la fiction est débattue dans ses relations avec les genres littéraires, les valeurs, les savoirs, les émotions, le personnage.

Le dossier est suivi par des notes de lecture.

Revue publiée par le Centre de recherche sur les médiations (Crem).

—

Sommaire

François Le Goff, Marion Sauvaire et Jean DeilhesLa fiction de l’école à l’université : perspectives didactiques [Texte intégral]

La fiction : des savoirs didactiques

Fiction: didactic knowledge

Brigitte Louichon Pour une théorie didactique de la fiction [Texte intégral] For a didactic theory of fiction

Nathalie Brillant Rannou Du faire de la fiction à la « métaphore vive » en didactique de la littérature [Texte intégral] From making fiction to “living metaphor” in literature didactics

Bruno Védrines La fiction comme objet d’enseignement [Texte intégral] Fiction as a teaching object

Gersende Plissonneau Découvrir des Bovary et des bovarysmes contemporains [Texte intégral] De quelques expéditions en terres fictionnelles et de leurs enjeuxDiscover Bovarys and contemporary Bovarysms. A few expeditions to fictional lands and their challenges.

Anissa Belhadjin et Marie-France Bishop De la lecture fictionnelle à la lecture professionnelle des enseignants [Texte intégral] From fictional reading to professional reading by teachers

Raphaël Baroni, Jean-Louis Dufays, Bertrand Gervais, Vincent Jouve, Alexandre Gefen, Hélène Merlin-Kajman et François Le Goff Lire les œuvres de fiction [Texte intégral] Table rondeReading works of fiction. Panel discussion

La fiction et ses réceptions à l’école

Fiction and its reception at school

Maïté Eugène Comment les élèves lisent (ou pas) les fictions scolaires [Texte intégral] How students read (or not) school fiction

Sandrine Bazile Création et réception de fictions théâtrales, une « conversation » à quatre temps (ou plus) [Texte intégral] Creating and receiving theatrical fiction, a “conversation” at four times (or more)

Aldo Gennaï et Patricia Richard-Principalli Enseignement de la fiction au cycle 3 et malentendus [Texte intégral] Teaching fiction in cycle 3 and misunderstandings

Stéphanie St-Onge Vivre une expérience esthétique par la fiction et mieux se comprendre [Texte intégral] Live an aesthetic experience through fiction and better understanding oneself

Bénédicte Shawky-Milcent et Véronique Puybaret Le corps à l’œuvre dans une expérience de « spectature-lecture » des Mystères de Paris [Texte intégral] The Body at Work in a “Spectature-Reading” of Les Mystères de Paris.

Expériences éthiques de la fiction

Ethical experiences of fiction

Yoann Daume tPouvoirs éthiques de la fiction : la face cachée de la lecture scolaire ? [Texte intégral] The Ethical Powers of Fiction : the hidden side of classroom reading ?

Marion Mas Les procès de personnages fictifs : quels processus de fictionnalisation pour quelle(s) expérience(s) de lecture(s) ? [Texte intégral] The trials of fictional characters: which fictionalization processes for which reading experience(s)?

Nicolas Rouvière L’intertexte juridique comme mode d’exploration de la fiction littéraire : étudier « Aux champs » en classe de 3e à l’aune du droit de l’adoption [Texte intégral] Legal intertext as a means of exploring literary fiction: studying “Aux champs” in 3rd grade through the lens of adoption law

La fiction et ses corpus

Fiction and its corpus

Sonia Castagnet-Caignec, Pierre-Louis Fort et Virginie Tellier Frontières de la fiction : quelles représentations dans les supports d’enseignement, de la maternelle au lycée ? [Texte intégral] Frontiers of fiction: what representations in teaching materials, from kindergarten to high school?

Donatienne Woerly L’effet des formats de textes sur la réception du récit de fiction en Français langue étrangère et seconde [Texte intégral] Œuvre intégrale, texte adapté et extraits d’une œuvreThe Effect of Reading Formats on the Reception of Fictional Narratives in French as a foreign or second language. Complete Works, Adapted Texts, and Excerpts from a Work

Séverine De Croix et Dominique Ledur Le rapport à la fiction des adolescent·es lecteur·rices d’albums : quelles difficultés d’interprétation du côté des élèves, quel regard sur ces difficultés du côté des enseignant·es ? [Texte intégral] Adolescent readers’ relationship with fiction: What difficulties do students have in interpreting picturebooks, how do teachers perceive these difficulties?

Laetitia Perret Extrait et défictionnalisation romanesque : le cas des Lettres persanes et de La Nouvelle Héloïse (1800-2021) [Texte intégral] Extracts and defictionalisation: the case of Lettres persanes and La Nouvelle Héloïse (1800-2021)

Notes de lectures

Reading notes

Cécile Bruley Garnier Sylvie & Haas Pauline, Rédiger un mémoire de recherche en français. Lexique et méthodologie (master et doctorat). Paris : Éd. Ophrys, coll. « L’essentiel français », 2024, 278 p. [Texte intégral]

Françoise Favart Fontvieille-Cordani Agnès & Laurent Nicolas (dirs). La Négation à l'œuvre dans les textes. Paris : Classiques Garnier, 2023, 542 p. [Texte intégral]

François Le Goff Brunel Magali, Dufays Jean-Louis, Émery-Bruneau Judith, Florey Sonya (dirs). La progression en lecture au fil de la scolarité. Une recherche internationale. Rennes : Presses universitaires de Rennes. Coll. « Paideia », 2024, 330 p. [Texte intégral]