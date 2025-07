Faire manifeste

À l'initiative de Sarah-Jeanne Beauchamp Houde et Laurie-Anne Laget, la revue grenobloise Recherches & travaux consacre sa nouvelle livraison à l'"Ethos manifestaire", soit aux "modes d’énonciation et spécificités génériques du manifeste". Trois contributions envisagent d'abord le manifeste au travers de différentes approches théoriques : la question du genre littéraire, celle des études de genre pour redéfinir le "prototype" du manifeste dans la perspective d’une histoire genrée, celle de la poétique du support comme pierre angulaire de l’"effet-manifeste" de nombreux écrits de contestation et de revendication. Trois études de cas sont ensuite orientées vers l’avant-garde, dont l’investissement manifestaire a été aussi prolifique que varié : une première sur l’ethos discursif inhabituel élaboré par la cinéaste Nelly Kaplan dans le Manifeste d’un art nouveau : la polyvision ; une deuxième sur deux formes atypiques de manifeste et de contre-manifeste afin d’explorer les marges de la construction de l’ethos manifestaire et une troisième centrée sur le projet MANART, base de données consacrée aux manifestes artistiques et littéraires, dont la structure est pensée en lien avec les caractéristiques propres à ce genre. Un dernier article vient prolonger la réflexion jusqu’au XXIe siècle, avec une étude des multiples "jeux de langage" auxquels donne lieu aujourd’hui le mot manifeste. Fabula vous invite à parcourir ce sommaire directement accessible en ligne…