Revue des Sciences sociales, n° 73 | 2025 : "Mettre sa souffrance en récit" (dir. Camille Lancelevée & Jadwiga Bodzińska-Bobkowska)

Accouchement, endométriose, amputation, alcoolisme, deuil, burn out… la souffrance physique et mentale est à la fois individuelle et collective. Dès lors, comment les sociologues peuvent-ils l’analyser et la raconter ? Telle est la question de ce numéro de la Revue des sciences sociales coordonné par Camille Lancelevée (Université de Strasbourg) et Jadwiga Bodzińska-Bobkowska (Université de Gdansk).

Depuis le « tournant narratif » des années 1980, les sciences humaines et sociales ont accordé une place croissante aux récits individuels, comme autant de points de vue qui permettent d’enrichir la compréhension des expériences humaines et de la réalité sociale. Longtemps considéré avec méfiance, le « sujet » gagne une place centrale, et le domaine de la santé n’est pas en marge de ces évolutions. S’il est aujourd’hui communément admis que l’on peut produire de la connaissance à partir de récits à la première personne, il est néanmoins toujours indispensable de réfléchir à la façon dont ces narrations sont construites, à ce qu’elles mettent en lumière et laissent dans l’ombre. Ce numéro, coordonné par Jadwiga Bodzińska-Bobkowska et Camille Lancelevée, interroge les modalités de cette mise en récit, en mettant en miroir analyse littéraire et sciences sociales pour réfléchir à la production de récits individuels susceptibles d’éclairer autrement l’expérience de la maladie et de la souffrance. L’œuvre artistique de Nathalie Menant, Mues, illustre d’autres manières de faire parler des corps « indicibles » en interrogeant ce qu’ils laissent comme empreinte, ce qu’ils disent et taisent, et ce que leur mise en scène permet de reconstruire.

Sommaire

Introduction

Jadwiga Bodzi´nska-Bobkowska et Camille Lancelevée

Des récits à la première personne ? [Texte intégral]

Un récit de soi sous contrainte

Louise Mai

Le savoir en négatif [Texte intégral]Témoignages de la vie asilaire, de L’information psychiatrique à Esprit (1945-1952)Knowledge in the Negative: Testimonies of Asylum Life from L’Information psychiatrique to Esprit (1945–1952)

Clara Blanc

Susciter les récits, apporter l’information, travailler les émotions [Texte intégral]Ethnographie d’entretiens de vécu d’accouchementEliciting Stories, Providing Information. Ethnography of after Birth Consultations

Antoine Guichon

Une narratologie pratique de la souffrance psychique [Texte intégral]Subjectiver l’alcoolisme, raconter la souffranceA Practical Narratology of Psychological Suffering. Subjectivizing Alcoholism, Telling Suffering

Raconter sa perte : l’indicible et l’inaudible

Yannick Jaffré

Tombeaux scripturaires [Texte intégral]Les décès d’enfants dans quelques autobiographies contemporainesScriptural Tombs. Children's Deaths in Some Contemporary Autobiographies

Maëlle Savina

De proche aidant à écrivain [Texte intégral]Ressassement de la souffrance chez Kawabata et BeauvoirFrom Caregiver to Writer. Suffering Rehashed in Kawabata’s and Beauvoir’s Autobiographic Novels

Fabienne Federini

Les ambivalences de la prise de parole des résistant·e·s revenant·e·s [Texte intégral]Entre volonté de se taire (sur soi) et besoin de parler (d’autrui)The Ambivalences of the Testimonies of Returning Resisters. Between the Will to Remain Silent (about Oneself) and the Need to Speak (about Others)

Paul-Fabien Groud, Valentine Gourinat et Lucie Dalibert

« J’ai perdu cinquante centimètres de ma personne » [Texte intégral]Mettre en récit la souffrance liée à l’amputation“I lost 50 centimetres of my person.” Putting the Suffering of Amputation Into Words

Devenir le sujet de son récit

Amandine Albizzati

Auto-ethnographie d’une mise en récit de soi en situation de burn-out [Texte intégral]Approche psychosociale clinique de l’attachement socialAuto-Ethnography of a Self-Narrative in a Burn-Out Situation. Socioclinical Approach to Social Attachment

Caroline Meier zu Biesen

Douleur muette, menaces invisibles et injustices systémiques [Texte intégral]La vie chronique avec l’endométrioseSilent Pain, Invisible Threats, and Systemic Injustices. Chronic Life with Endometriosis

Cécile Fontaine

Récit de soi, récit de foi [Texte intégral]Expérience de mère d’un enfant en situation de handicap et dimensions socio-sensibles du récitSelf-Narratives, Story of Faith. The Experience of a Mother of a Child with a Disability and the Socio-Sensitive Dimensions of Narrative

Paola Ghinelli

Michela Murgia ou la maladie comme affirmation individuelle et opportunité sociale [Texte intégral]Illness from Empowerment to Performativity: Michela Murgia Case Study

Chantiers de recherche

Bertrand Vayssière

L’Europe à la recherche de son identité historique [Texte intégral]Europe in Search of Its Historical Identity

Lu-à-lire

Freddy Raphaël

Marie-José Masconi, Et les femmes se sont levées : portraits de résistantes alsaciennes et lorraines [Texte intégral]

Maurice Blanc

Fabien Jobard, Florent Calvez, GLOBAL POLICE. La question policière dans le monde et l’histoire [Texte intégral]