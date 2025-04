À l’occasion des 70 ans de sa fondation, le Centre des Littératures en Suisse Romande met en ligne l’inventaire du fonds Gilbert Guisan

Un hommage au fondateur et une plongée dans les origines d’un centre dédié à la mémoire littéraire romande.

Créé en 1965 sous le nom de Centre de recherches sur les lettres romandes (CRLR), rebaptisé en 2019, le CLSR est né de la volonté de Gilbert Guisan, alors professeur à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, d’élargir l’étude de la littérature française en intégrant au programme des œuvres d’écrivains de Suisse romande, pour la plupart encore largement méconnues à l’époque. Le travail sur archives s’est imposé comme un axe essentiel de son activité. La constitution et la valorisation de fonds d’écrivains et d'écrivaines, l’édition scientifique et l’organisation d’expositions ont permis de poser les bases d’une recherche à la fois patrimoniale, éditoriale et académique.

Mettre à disposition l’inventaire du fonds Gilbert Guisan, c’est non seulement rendre hommage à celui qui a été l’initiateur de cette démarche pionnière, mais aussi ouvrir l’accès à des archives témoignant d’un pan important de l’histoire culturelle de la Suisse romande. Lettres, manuscrits, notes de cours et documents liés à la fondation du Centre permettent de mieux comprendre le rôle central joué par Gilbert Guisan dans la reconnaissance, l’étude et la transmission de la production littéraire de la Suisse francophone.

(Illustr. : Portrait dessiné de Gilbert Guisan, par Géa Augsbourg© Droits réservés)