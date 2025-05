"Hart et l’équilibre des valeurs", par Nicolas Nayfeld (laviedesidees.fr)

Hart et l’équilibre des valeurs

par Nicolas Nayfeld, en ligne le 6 mai 2025 sur laviedesidees.fr.

Les phénomènes juridiques sont complexes et il faut lutter contre notre tendance à les simplifier. Pour cela, expliquait Herbert Hart, la philosophie du droit est d’un grand secours.

"Cela fait aujourd’hui 64 ans qu’a été publié The Concept of Law, le grand œuvre du philosophe anglais Herbert Hart (1907-1992). Cet ouvrage peut sans exagération être qualifié d’événement philosophique. Son statut, en philosophie du droit, est comparable à celui de A Theory of Justice de John Rawls en philosophie politique. En d’autres termes, il est presque immédiatement devenu, dans le monde anglo-saxon, le point de départ incontournable de toutes les discussions ultérieures sur la nature du droit. La littérature secondaire qu’il a suscitée est vertigineuse.

Mais, 64 ans plus tard, connaît-on réellement Hart ? En ce qui concerne sa vie, de nombreuses zones d’ombre ont été levées grâce à l’excellente biographie de Nicola Lacey, A Life of H. L. A. Hart : The Nightmare and the Noble Dream, à laquelle plusieurs recensions en français ont déjà été consacrées. En revanche, en ce qui concerne son œuvre et la manière de l’appréhender, quelques simplifications, malentendus ou idées reçues subsistent. Ce portrait se propose de les examiner et de les corriger. […]"

