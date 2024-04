Skén&graphie, n° 8 : "L'autobiographique sur scène" (dir. Florence Fix et Corinne François-Denève)

SKÉN&GRAPHIE, n°8, "L'Autobiographie sur scène"



Julia PESLIER – Pascal LÉCROART (dir.), 2023

« Raconter sa vie » ou l’autobiographique sur scène, tel est le cœur de la réflexion du carnet critique, questionnant en quoi les autobiographies scéniques constituent ou non une « mise en scène de soi », comment elles se nourrissent d’égotisme, à la croisée entre histoire individuelle et grande histoire, quels genres et quels formats elles traversent. Les deux autres carnets se mettent aux couleurs de l’Ukraine pour proposer un coup de projecteur sur l’Ukraine et le théâtre post 24 février 2022, ou ce que la guerre a reconfiguré sur les scènes et écritures ukrainiennes et pour découvrir deux pièces toute contemporaines des dramaturges ukrainiennes Neda Nejdana et de Natalka Vorojbyt.

Sommaire

Édito

Carnet critique

Dossier : « L’autobiographique sur scène ». Coordonné par Florence Fix et Corinne François-Denève

"Un sac de billes de Joseph Joffo : la voie de l’adaptation théâtrale pour transmettre son histoire" par Charly Guibaud

Entretien avec Freddy Viau, propos recueillis par Charly Guibaud

"Christophe Honoré : comment faire revivre les morts", par Madeline Muravchik

"Parents en scène : l’autobiographie théâtrale face à la filiation" par Ulysse Caillon

"Le jeu autobiographique en scène : Un moi qui dit je. The Silence de Falk Richter en écho à The Interrogation d’Édouard Louis et Milo Rau" par Delphine Edy

Entretien avec Falk Richter, propos recueillis par Delphine Edy

"Parfois des choses non choisies s’avèrent des voies intéressantes". Maladie et handicap : quand le « je/tu » met la créativité en scène" par Sabine Gadrat

"Du théâtre à la performance : dimension autobiographique et performativité dans les créations de Rébecca Chaillon" par Anna Lévy

Carnet photographique

Carnet de la création

Traductions

Neda Nejdana, La Riposte/Cocktail Molotov Mono-bombe [OTVETKA@UA], 2023, Extrait. Traduction de l’ukrainien par Victoire Feuillebois et Kateryna Tarasiuk. Présentation par Victoire Feuillebois

Natalka Vorojbyt, Sacha, sors les poubelles (2023), Extrait. Traduction de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn, Présentation par Dominique Dolmieu

Carnet des spectacles, des compagnies et des professionnel.les

Coup de projecteur : l’Ukraine et les scènes théâtrales post-24 février 2022

« “Il n’y a pas de chemin de retour”. Natalia Vorojbit témoigne de la guerre en Ukraine » par Marie-Christine Autant-Mathieu

« Culture et théâtre comme résistance. Le rôle du Centre National d’Art Théâtral “Les’ Kourbas” : de sa fondation à la “Grande Guerre” », Entretien avec Nelli Korniienko, Propos recueillis par Erica Faccioli

"La dramaturgie ukrainienne aux éditions « L’espace d’un instant », Entretien avec Dominique Dolmieu". Propos recueillis par Catherine Mazellier-Lajarrige

"Le monde théâtral russe après le 24 février 2022 : entre apolitisme et culpabilité collective. LeTeatr.doc" par Svetlana Gofman

Ont participé à ce numéro

Crédits du cahier photographique

Revue publiée avec le soutien du laboratoire ELLIADD (UR 4661)

