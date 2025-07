French Studies Bulletin en ligne

Liverpool University Press a le plaisir de vous informer de la parution des nouveaux contenus de French Studies Bulletin. Publiée pour le compte de la Society for French Studies, cette revue complémentaire de French Studies propose des articles courts, en anglais ou en français, couvrant tous les domaines de la discipline ainsi que des questions d’actualité, y compris des réflexions pédagogiques.

Le volume 46.3 présente de nouvelles recherches, allant des représentations médiévales des menstruations et de la maternité dans la poésie biblique en ancien français à une réévaluation de la vieillesse et du cinéma féministe dans un documentaire de 1974 inspiré par Simone de Beauvoir. Ce numéro comprend également des réflexions sur des colloques récents consacrés à Annie Ernaux et aux structures de pouvoir au XIXᵉ siècle, ainsi que des actualités sur les prix décernés et les réussites des jeunes chercheurs dans le domaine.

Parcourir le dernier numéro en ligne >

Lire un numéro gratuit >

French Studies Bulletin est inclus dans l’abonnement standard à sa revue associée French Studies. Pour accéder au contenu des deux revues, nous vous invitons à recommander un abonnement à votre bibliothécaire via notre formulaire en ligne.