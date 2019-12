Qu’est-ce que le bonheur ? Un désir, une aspiration ? Une disposition d’esprit, une aptitude que chacun posséderait à des degrés différents, l’humanité se divisant entre optimistes et pessimistes ? Notre époque, qui fait de la capacité à être heureux une injonction, avait sans doute besoin d'un Dictionnaire du bonheur qui soit un dictionnaire à la fois critique et historique. C'est désormais chose faite grâce aux soins de M. Gally. Croisant des points de vue multiples à travers 230 entrées et 92 auteurs, de la philosophie à la littérature, des arts à la sociologie, de l’économie à la psychologie et à la psychanalyse, des neurosciences à l’histoire, etc., il est à la fois instrument de connaissances et invitation à réfléchir sur le contemporain.