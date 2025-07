Relief, vol. 19, n° 1, 2025 : "Le goût à l’épreuve: métamorphoses de la cinéphilie littéraire" (dir. Fabien Dubosson & Maaike Koffeman)

Numéro dirigé par Fabien Dubosson (Université de Berne / Archives littéraires suisses) et Maaike Koffeman (Université Radboud de Nimègue)

Y a-t-il une façon spécifiquement littéraire d’aimer le cinéma ? La question mérite d’être posée, car si les rapports entre septième art et littérature forment désormais un champ de recherches à part entière, le statut de l’écrivain « cinéphile » y a été moins souvent interrogé que le rôle de l’adaptation ou la figure de l’écrivain-cinéaste. Pourtant, la cinéphilie se manifeste avec insistance dans la littérature française des XXe et XXIe siècles, si bien qu’on peut parler, à la suite de Fabien Gris, d’une véritable « cinéphilie littéraire ». On en voit les expressions multiples dans des textes relevant de l’essai ou de la critique, mais aussi dans les écrits autobiographiques et intimes, dans la poésie, et bien entendu dans la fiction. Cette cinéphilie n’a pas cessé en outre de se métamorphoser, de prendre des valeurs différentes en fonction des évolutions techniques du médium, mais aussi des changements d’acception du terme même de « cinéphilie » et des enjeux qu’on lui a associés. Surtout, les écrivaines et écrivains cinéphiles ont contribué à cette guerre des « goûts » qui a le plus souvent accompagné l’affirmation du cinéma comme art à part entière. C’est de cette évolution de la « cinéphilie littéraire » et des configurations qui l’ont rendu possible que le présent numéro de Relief aimerait proposer la cartographie – évidemment partielle, mais à partir d’exemples contrastés et peut-être inattendus.

Sommaire

Fabien Dubosson & Maaike Koffeman, Fins de la cinéphilie littéraire

Daniele Carluccio, Le cultisme de Philippe Soupault

Thomas Carrier-Lafleur, « Nous avons le choix entre l’oubli et les urubus ». La cinéphilie télévisuelle de François Mauriac

Guillaume Drevon, La cinéphilie dans le texte. Hervé Guibert « ciné-fils »

Vincent Annen, Les traces du cinéma dans les carnets de Bernard Comment, entre cinéphilie et exogenèse

Laurent Demanze, Les rêveries cinéphiliques de Gérard Macé

Aurélien Gras, L’esthétique matérialiste du cinéma chez François Bégaudeau

Nadja Cohen, « Collectionner les films ? » : pour une cinéphilie passionnée et prédatrice

Christelle Reggiani, Perec cinéphile

Fabien Dubosson, « Ce qui m’intéresse dans le cinéma, c’est son statut d’objet mouvant, fantomatique. » Entretien avec Jérôme Prieur

Fabien Dubosson & Olivier Sécardin, Cinéphilie de Romain Gary. Entretien avec Jean-François Hangouët

Aurélien Gras, « J’aime avant tout le cinéma qui me fait voir la vie mieux que je ne la vois hors cinéma ». Entretien avec François Bégaudeau