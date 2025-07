Rémy Oudghiri, Microvoyage

À l’heure du surtourisme et de l’encombrement de la planète, Rémy Oudghiri propose une pratique totalement subversive : celle du voyage de proximité, du dépaysement près de chez soi.

Le microvoyage repose sur une conviction forte : celle qu’il existe, tout près de là où l’on vit, des splendeurs que l’on ne sait pas voir. Inutile de parcourir des kilomètres, tout est là, à quelques pas de chez soi. La poésie est au coin de la rue. Le microvoyageur n’est pas un touriste : il ne cherche pas à fuir un quotidien vécu comme morne ou ennuyeux. Il ne suit ni les guides ni les réseaux sociaux. Il ne cherche pas à « avoir vu », mais plutôt à « avoir vécu ».

Le microvoyageur aspire à une chose essentielle : être vivant et présent au monde.

Rémy Oudghiri, sociologue et écrivain, est l’auteur aux Puf de L’Échappée belle. L’art de s’évader un peu chaque jour (2023) et de La Société très secrète des marcheurs solitaires (2022).

Sommaire

Prologue : L’Éternel et les cocheurs de cases

Introduction : la poésie est au coin de la rue



1.Comment je suis devenu un microvoyageur



Les coulisses du monde : premiers souvenirs

Casablanca et les frontières invisibles

Mes premières influences

Paris à l’arrière-plan

Comment je suis devenu un anti-touriste

Naissance d’un rituel

Les trois facettes du microvoyage



2. Les trésors de la proximité

Touriste dans sa ville

Sur les trottoirs de l’aventure

Voyageur dans son jardin

Les pouvoirs de l’état second

La réalité sensible



3. Le charme discret de la périphérie

À la lisière du monde

La banlieue mystérieuse

Le voyage sans destination





4. La puissance de l’imaginaire

La promenade imaginaire

Le merveilleux quotidien

L’utopie de la dérive



5. Le manifeste du microvoyage

Le dépaysement

La Beauté

La sobriété

L’apprentissage

La poésie

Le bonheur



Le voyage du futur

Épilogue

Petite bibliothèque du microvoyageur.