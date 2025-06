Judith Schlanger, L'écorce des choses

Comment les œuvres existent-elles dans le temps ? Judith Schlanger revient sur les lectures et les textes qui ont jalonné son parcours – ainsi que sur ceux qui, à l'inverse, l’ont étonnamment peu marquée. Au gré de ce carnet de lectures personnel, elle explore les thématiques du changement et de la durée historique, de la valeur cachée des lecteurs anonymes, et d’une vie consacrée aux idées.

Entrecroisant réflexions personnelles, analyses sur son propre parcours et études des œuvres, cet essai dresse un portrait saisissant de la pensée du second XXe siècle.

Sommaire

L'écorce des choses

La vie secrète des anonymes

Devancer les temps

La philosophie en pavés

La gloire des érudits

D'une époque à une autre

Les « beaux » livres

Les « bons » livres

Les débris

La précarité

Démocratie de la valeur

Le viager

D'un style de pensée à un autre

Consacrer sa vie

Le mixte

Le jugement de valeur

Une saison déçue

Jeune et retour