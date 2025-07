Laurent Van Lancker, Cinéthnographies. S'immerger dans d'autres cultures par le cinéma

En tant que cinéaste et anthropologue, Laurent Van Lancker s'emploie à transmettre une expérience vécue. C'est tout l'objet de l'ethnographie cinématographique, que l'auteur renomme ici cinéthnographie, afin de souligner que l'expérience sensorielle vient, dans la rencontre avec l'Autre, avant la mise en mots, en sons et en images.

On peut ainsi considérer ce livre comme un carnet de notes, articulant théories et pratiques contemporaines, qui accompagne des courts ou longs métrage (co)réalisés par Laurent Van Lancker, œuvres accessibles via des liens placés tout au long de l'ouvrage.

C'est donc un voyage à la fois audiovisuel et textuel au cœur de la cinéthnographie qui est ici proposé, à travers ses composantes, à travers les approches sensorielles qu'elle souhaite mettre en avant, à travers une démarche collaborative sans laquelle elle perd tout son sens.

C'est enfin une invitation à penser différemment lancée à toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'anthropologie audiovisuelle, au cinéma documentaire et, plus globalement, à la question de la représentation dans l'art et dans les sciences humaines et sociales.

Laurent Van Lancker est cinéaste et professeur d'anthopologie audiovisuelle à l'université d'Aix-Marseille où il est titulaire d'une chaire d'excellence A*Midex et où il a créé un groupe de recherche sur les formes narratives alternatives en anthropologie audiovisuelle (ANFAA).

—

Sommaire

Ouverture

Préambule

Le voyage commence

Introduction

L’expérience des cultures

Sources et ressources de la cinéthnographie

I. Sources et ressources de la cinéthnographie

II. Composants de la cinéthnographieSynesthésieSonImage

III. Approches sensoriellesSensorialitésAsynchronismeDécontextualisationL’imaginaire cinématographique

IV. Approches collaboratives

Conclusion

Devenir film

Bibliographie et filmographie