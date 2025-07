ATER section CNU 12 - Allemand

Campagne d’emplois ATER 2025

Université J. MONNET - ST ETIENNE

LANGUES ET LITTERATURES GERMANIQUES ET SCANDINAVES - ALLEMAND Section CNU : 12

ATER temps plein 1 an du 01 09 2025 au 31 08 2026

Laboratoire de recherche : IHRIM

Date de début d’engagement : 1er septembre 2025.

—

Enseignement

La personne recrutée devra assurer des enseignements d’allemand en Licence, Master Relations Commerciales Internationales (RCI) et Master Métiers de la Rédaction et de la Traduction (MRT). Ces enseignements porteront principalement sur la langue et la culture germanophone (notamment culture et société des pays germanophones) et la médiation/traduction dans toutes ses spécificités (traduction orale, traduction écrite). Ces enseignements ont comme finalité première de répondre aux besoins de la formation de futurs cadres et de professionnels qui devront acquérir d’excellentes compétences en langue (compétences linguistique, communicative, terminologique, discursive) et en cultures germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse allemande), des savoirs et des savoir-faire culturels, des compétences multiculturelles et plurilingues. Le poste pourra aussi inclure de l’enseignement de l’allemand pour LANSAD et dans les unités d’enseignement d’ouverture et de sensibilisation (notamment en Arts plastiques avec le cours d’Arts visuels dans les pays germanophones). Ces fonctions nécessitent des compétences linguistiques et culturelles ainsi que des compétences en pédagogie numérique.

Responsabilités et éventuelles tâches d'encadrement :

La personne recrutée devra également assurer des responsabilités et des tâches d’encadrement telles que les fonctions d’enseignant-référent, de suivi de stage et devra participer activement à la vie du département.

Recherche

L’ATER sera rattaché.e à l’IHRIM (Institut d’histoire des représentations et des idées dans les modernités) qui est une UMR pluridisciplinaire (philosophie, littératures française et étrangères, musicologie, études théâtrales, histoire de l’art, histoire des sciences et des techniques). Le laboratoire se caractérise par une approche historicisée des idées et des représentations (littéraires, artistiques, symboliques), afin d’étudier les fondements et la structuration de la notion de modernité. L’équipe de Saint-Étienne favorise le pluralisme linguistique et culturel à travers notamment l’accueil d’hispanistes, d’anglicistes, d’italianistes et, jusqu’à récemment, d’une germaniste.

Les travaux de la personne recrutée pourront s’inscrire en particulier prioritairement dans les axes 1 (Éditions – Histoire du livre), 3 (Les systèmes de pensée et leurs textes), 4 (Les normes, les canons et leurs critiques) du laboratoire qui s’intéresse à l’étude du geste éditorial, à la codification des catégories et des disciplines et à leur mise en question, à l’exploration des phénomènes de réception et de transmission (y compris par la traduction), ainsi qu’à l’étude interne des textes et des œuvres.

Il est attendu également que la personne recrutée s’inscrive dans la dynamique interdisciplinaire qui caractérise l’équipe, avec des travaux et projets qui encouragent les rencontres et croisements entre les disciplines académiques, les langues, les arts et les humanités numériques.

—

Personne(s) à contacter :

Delphine Reguig, delphine.reguig@univ-st-etienne.fr

Isabelle Pauze, isabelle.pauze@univ-st-etienne.fr

Olivier Glain, olivier.glain@univ-st-etienne.fr