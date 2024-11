Cosmos : milieu, environnement, univers. 40e Congrès de l’ASPLF

40e Congrès de l’ASPLF

Madrid, 21-24 juillet 2025

« Cosmos : milieu, environnement, univers »

Après les rencontres de Paris (2021) et de Neuchâtel (2023), le prochain congrès de l’ASPLF se tiendra à Madrid du 21 au 24 juillet 2025, avec le désir d’explorer un thème nouveau : « Cosmos : milieu, environnement, univers ». Les philosophes utilisant en tout pays la langue française comme instrument de débat, de réflexion et d’écriture sont invités à répondre au présent appel à communication.

La notion de cosmos joue un rôle majeur en philosophie. Le terme « cosmos » (κόσμος) entrelace l’idée de totalité unifiée de la réalité avec celle d’ordre et d’harmonie. Il n’est donc pas étonnant que ce concept désigne, depuis Héraclite, l’ensemble assemblé de tout ce qui existe ; ici l’ensemble doit montrer de lui-même un bel ordre pour être désigné comme cosmos. Toute réalité n’est pas un cosmos, mais seulement celle qui est bellement ordonnée.

L’enjeu principal de la cosmologie aujourd’hui est la construction de « modèles d’univers » qui soient à la fois logiquement cohérents et non incompatibles avec les données fondamentales de la science expérimentale de la nature. Ainsi, comme la théorie de la connaissance, la cosmologie présente de nombreux points d’interaction entre le discours scientifique et le discours philosophique. Le problème philosophique de la compréhension du monde, de nous-mêmes et de notre connaissance en tant que partie du monde est d’une actualité radicale. Notre conception de l’univers (macrocosme) et de son origine, de son environnement et de son milieu a toujours été étroitement liée à notre conception de l’homme (microcosme) et du rôle qu’il doit y jouer.

Des premiers récits mythologiques à la physique contemporaine – physique quantique et relativité – en passant par les pythagoriciens, Platon, Aristote, les stoïciens, Ptolémée, la révolution copernico-galiléenne et Newton, les cosmologies ont été ce que l’on a appelé des « systèmes du monde », selon l’expression de Laplace et le titre de l’ouvrage de Duhem.

Dans le but évident d’encourager une réflexion en quelque sorte inédite dans l’histoire de la pensée, ce congrès tente de présenter le cosmos à travers trois grandes sections interconnectées : « milieu », « environnement » et « univers », ainsi que les produits les plus éminents de la théorie et de l’action humaines pour comprendre et interpréter le cosmos. L’univers ordonné est à son tour le modèle et la motivation d’une raison qui recherche les principes du cosmos, de la cosmologie, mais aussi le paradigme d’une raison qui aspire à une vie bonne sur cette terre. Face au défi qu’il faut relever pour aborder la notion de cosmos d’une nouvelle manière, revisitée, il s’agit de découvrir un outil possible au service des questions environnementales. Dans sa conception stoïcienne, le cosmopolitisme revient à considérer le cosmos comme une cité au sens propre du terme, et les êtres humains, différents en apparence et en fonction, mais égaux en dignité, comme des citoyens du monde. www.asplf.org/40e-congres-asplf

Appel à communications

Dans le cadre donné par les statuts de l’ASPLF, le comité d’organisation lance un appel à communications de manière à constituer un congrès riche, varié et intéressant. Le secrétariat du congrès attend de la part des congressistes le formulaire de préinscription et le résumé de la communication jusqu’au 30 mai 2025. Lien vers l’appel

Préinscription et soumission d’un résumé

Le résumé de 25 à 30 lignes (1500-1800 signes), bibliographie comprise, est examiné sous forme anonymisée par le comité d’organisation et fait l’objet d’une réponse dans un délai de 30 jours à compter du jour de sa réception.

Formulaire de préinscription

Pour nous adresser votre formulaire de préinscription et votre résumé, veuillez utiliser le présent lien.

—

Communication au congrès

Une fois le résumé accepté, tout·e congressiste ayant réglé ses droits d’inscription a la possibilité de présenter la communication prévue qui est mise au programme du congrès (plage de 30 minutes). La durée de la communication est fixée à 20 minutes pour permettre dix minutes de discussion avec le public. lien à venir

Comités

La composition du comité scientifique et du comité d’organisation sont accessibles via le présent lien.

Programme du congrès

Les conférences plénières vont être prochainement annoncées. Le congrès commencera le lundi 21 juillet 2025 à 9 h 30 et se terminera le jeudi juillet 2025 à 18 h 30. Lien vers le programme prévisionnel

Aspects pratiques de la participation au congrès

Pour obtenir les autres informations concernant le congrès, veuillez utiliser les liens qui suivent.

Logement : Suivre ce lien

Information générale sur Madrid et la communauté : Suivre ce lien

Adresse de contact

Le congrès est organisé sous la responsabilité de la Société espagnole de philosophie de langue française (SEPLF).

Pour toute question : secretariat.congresasplf25@outlook.es