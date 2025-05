Ouverture d'une formation à distance aux agrégations de Lettres à l'université de Grenoble

À partir de septembre 2025, une version renouvelée de la formation à l’agrégation externe et interne de Lettres modernes et à l'agrégation interne de Lettres classiques ouvrira à l’’université Grenoble Alpes !

Il s’agit d’une préparation complète à l’agrégation externe de Lettres modernes : épreuves écrites et orales. Elle peut être suivie en présentiel sur le site de Grenoble ou en distanciel. Il en va de même des cours relevant des agrégations internes de Lettres modernes et classiques.

Tous les cours sont proposés à la fois en distanciel synchrone et sous forme d’enregistrements mis à disposition sur une plateforme E-formation (de type Moodle) réservée aux étudiants inscrits. Cette même plateforme donne également accès à de la documentation écrite liée aux cours ainsi qu’à un forum de questions/réponses permettant aux étudiants à distance d’être guidés tout au long de leur préparation. Tout étudiant inscrit même à distance peut venir assister aux cours en présentiel aux jours/horaires où il est disponible.

La préparation aux épreuves écrites se déroule de septembre à décembre puis de janvier à début février. La semaine de cours est répartie entre le lundi après-midi et le jeudi. Le vendredi est réservé aux épreuves écrites organisées dans chaque cours et permettant à ceux qui le souhaitent de composer dans les conditions du concours. Début janvier un concours blanc est organisé. Tous ces exercices font l’objet d’une correction individualisée et de corrigés types.

Les demandes de renseignements sur la préparation de l’agrégation externe de Lettres modernes et les demandes de candidature peuvent être adressées à :

Contact pédagogique : agathe.salha@univ-grenoble-alpes.fr.