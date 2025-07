Anne F. Garréta, Sphinx (1986 ; préf. inédite de l’auteure)

Une ancienne légende raconte que le Sphinx dévorait ceux qui échouaient à résoudre son énigme ; qu’en Sphinx cohabitaient le lion et l’oiseau ; et que Sphinx deviné se jeta du haut de quelque promontoire.

A*** danse ; je erre, la nuit. Sur fond de boîtes et de cabarets, à Paris, à New York. Leur histoire d’amour semble répéter la légende ancienne : aux yeux de je, A*** devient Sphinx.

Mais au gré de quelle énigme ? Je ne sait, mais devine obscurément que la résoudre serait perdre A***, et ne la pas résoudre, se perdre.

Cette histoire d’amour ambiguë est le premier roman de l’auteure, publié en 1986. Livre-marge, aussi précurseur qu’envoûtant, il met en scène deux personnages dont le genre n’est jamais dévoilé.