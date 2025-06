Les archives d'André Gide confiées à la Bibliothèque nationale suisse par la Fondation Catherine Gide

Les Archives littéraires suisses (ALS) de la Bibliothèque nationale suisse enrichissent leur collection avec les archives d’André Gide (1869-1951), offertes par le professeur Peter Schnyder, président de la Fondation Catherine Gide dont le siège est à Olten. Ce fonds comprend des manuscrits, des documents personnels et des photographies, qui témoignent de l’influence majeure de l’écrivain français sur la littérature du XXe siècle. Les ALS catalogueront et mettront en valeur ce fonds pour les chercheurs et le public.

Les rapports de Gide avec la Suisse sont multiples. Il réside souvent en Suisse romande dès ses jeunes années, y rédige notamment Paludes et des chapitres des Nourritures terrestres. La Brévine (NE), où il a séjourné, sert de décor à son roman La Symphonie pastorale (1919) et l’écrivain situe un chapitre de L’Immoraliste (1902) à Neuchâtel et en Engadine. Gide a noué des amitiés avec la Société d’étudiants de Belles-Lettres de Lausanne, qui monte en 1933 une adaptation théâtrale des Caves du Vatican. Et la deuxième partie des Faux-monnayeurs (1925) se joue à Saas-Fee en Valais.

Créée par la fille d’André Gide en 2007, la Fondation Catherine Gide qui porte son nom travaille à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine d’André Gide. Elle soutient la recherche en littérature et les projets interdisciplinaires autour de l’écrivain et de son univers. Son siège social se trouve à Olten et a pour but de «maintenir vivant le souvenir d’André Gide et de son temps». Soucieuse de conserver la bibliothèque et les papiers de son père, Catherine Gide avait accepté la gestion de la succession, initialement aidée d’un «Comité Gide», formé par Pierre Herbart, Jean Lambert, Roger Martin du Gard, Arnold Naville et Jean Schlumberger. Des manuscrits importants avaient été cédés du vivant de Gide à différentes institutions patrimoniales, comme la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet et la Bibliothèque nationale de France. Quant à la bibliothèque de l’écrivain et celle de son père, le professeur Paul Gide, elle se trouve aujourd’hui à la Bibliothèque municipale de Rouen. Un autre ensemble de livres et de documents est conservé à la Fondation des Treilles dans le département du Var.

Le Fonds André Gide offert aux ALS est constitué de la totalité des documents qui ont suivi Catherine Gide lors de son déménagement à Olten en 1990, soit: le fonds manuscrit et documentaire, le fonds photographique et une bibliothèque d’éditions originales et de livres concernant Gide. Le fonds manuscrit est conservé dans une centaine de boîtes d’archives contenant des textes manuscrits, tapuscrits ou imprimés autour d’œuvres majeures de Gide, comme son fameux Voyage au Congo ou son dernier livre Thésée (1946). On y trouve de nombreuses notes préparatoires, des brouillons, des coupures de journaux, des jeux d’épreuves. Un lot important est constitué de lettres, en particulier autour des éditions, des rééditions, des droits étrangers et des traductions. Les ALS vont réaliser un inventaire complet de ces collections au cours de deux prochaines années, lancer des projets de mise en valeur scientifique et poursuivre des activités communes avec la Fondation Catherine Gide. Le Fonds André Gide a ainsi rejoint depuis février 2025 d’autres fonds littéraires d’écrivains étrangers conservés aux ALS, comme ceux de Patricia Highsmith, Hermann Hesse ou Rainer Maria Rilke.

(André Gide et sa fille Catherine à Ascona en 1947 - ©Richard Heyd)