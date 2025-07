Inter-œuvres

Le site Utpictura18 publie un nouveau numéro de sa revue en ligne Rubriques : "L'inter-œuvre", sous la direction de Philippe Ortel et Vérane Partenski. Dérivée des notions d’intertextualité et d’intermédialité, la notion suggère qu’une production artistique ne s’accomplit qu’en passant par la médiation de pratiques sociales, en particulier médiales et médiatiques, qui la débordent mais l’aident aussi à se constituer. Ainsi de ses conditions d’édition ou d’éditorialisation, de son hybridation avec d’autres formes de communication, des modèles ou matrices qui en informent le développement, comme les régimes pictural, photographique, cinématographique, télévisuel ou réticulaire de l’écriture, ou encore de sa diffusion, qui en étend le champ d’action. Toutefois là où l’"intertexte" désigne les énoncés qui circulent entre les textes (littéraires ou non) et l’intermédialité les énoncés, oralités et visibilités qui circulent entre les médias, l’inter-œuvre est une notion plus composite, puisqu’elle confronte une production restreinte, généralement individualisée – l’œuvre – à des pratiques sociales collectives, voire de masse. Ainsi comprise, elle met en tension d’une part les forces centripètes de la création – celles conduisant par exemple un poète à réunir ses textes en recueil ou ses performances sur son site personnel – et d’autre part les forces centrifuges d’activités sociales, notamment communicationnelles, prioritairement destinées à se diffuser dans le monde pour y agir.