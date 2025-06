Revue Littérales : Demande d’autorisation de diffusion, à l’attention des auteurs ayant contribué à la revue entre 1987 et 2010

Revue Littérales

Demande d’autorisation de diffusion

À l’attention des auteurs ayant contribué à la revue Littérales entre 1987 et 2010

C'est avec grand plaisir que nous vous informons que la revue Littérales, publication du Centre des Sciences des Littératures en langue française (CSLF, Université Paris Nanterre) aux Presses de l’Université Paris Nanterre s’apprête à diffuser l’ensemble des numéros 1 à 45 (1987-2010) sur le portail Persée (persee.fr).

Ce portail est destiné à accueillir des collections de revues et d’ouvrages scientifiques francophones. Les volumes numérisés en mode image et en mode texte sont rendus accessibles sur Persée de façon libre, gratuite et non exclusive.

Afin de mener à bien cette opération dans le respect du code de la propriété intellectuelle, nous demandons à chaque auteur·ice ayant contribué à cette collection, ou à ses ayants droit, de bien vouloir se faire connaître en cas d’opposition, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente note d’information.

Vous pouvez contacter la direction de la revue à cette adresse : revue.litterales[at]gmail.com

Persée s’engage à ce que chaque contribution soit toujours accompagnée des informations requises pour être identifiée et citée (auteur, référence du titre, date de publication, etc.). Persée s’engage également à retirer ou masquer toute contribution ou illustration en cas de réclamation de son auteur·ice ou de ses ayants droit.

En espérant que vous accorderez une nouvelle fois votre confiance à la revue Littérales et que vous accepterez de vous associer à ce projet, nous nous réjouissons de contribuer à la diffusion en ligne de vos travaux.

Vous pouvez trouver la présentation de la collection à cette adresse :

https://presses-universitaires.parisnanterre.fr/index.php/2024/05/09/litterales-revue/

Colas Duflo, Directeur de la revue Littérales.

CSLF-Université Paris Nanterre