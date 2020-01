L’histoire du scandale au théâtre est, en Occident, aussi ancienne que celle du théâtre lui-même. Depuis la Prise de Milet de Phrynicos (ca 492-490 avant notre ère), jusqu’aux "affaires" Castellucci et García et aux controverses soulevées par les spectacles de Brett Bailey ou Falk Richter, les scandales ponctuent l’histoire du théâtre, voire en signale les ruptures, tant poétiques que politiques. Les Colloques en ligne de Fabula accueillent un riche sommaire issu de deux colloques organisés par Bruna Filippi, François Lecercle, Larry Norman et Clotilde Thouret dans le cadre du projet "Haine du théâtre" du Labex OBVIL en mars 2017 et mai 2018. Elles analysent cette propension du théâtre à susciter l’hostilité et à cristalliser les débats, en interrogeant la notion même de scandale et son évolution au fil des siècles, en tentant de cerner les contours et les dynamiques du phénomène, en identifiant les transgressions – dramaturgiques, religieuses, morales, politiques – qui sont à l’origine de réactions souvent violentes, en analysant des cas précis afin de mieux comprendre ce que révèle ou ce qu’occulte le scandale de théâtre mais aussi ce qu’il fait, ce qu’il change ou ce qu’il reconduit du contexte politique et esthétique, toujours déterminant, dans lequel il a lieu.

(Illustr.: manifestation contre les Paravents de Jean Genet à l'Odéon-Théâtre de France, avril 1966)