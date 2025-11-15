Je(ux) d’artiste
Publié le par Marc Escola
En novembre 2024 se tenait à l’Université de Lorraine, à Nancy, le colloque "Les Organisations ludiques dans les productions européennes du xixe siècle à la contemporanéité". Réunissant des chercheurs, un auteur et des grands noms de la théorie littéraire, autour des ruses de la fiction artistique. Cette manifestation scientifique a permis d’aborder autrement les mécanismes et les postures de la réception des œuvres et d’en renouveler l’examen. Les Colloques en ligne de Fabula en accueillent aujourd’hui les actes, réunis par Rachel Monteil et Pascale Mougeolle, sous le titre : "Organisations stratégiques et je(ux) d’artiste. Ruses et dispositifs".