Réseau international : Les jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature | The Young Law & Literature Researchers

Créé en 2024 et coordonné par Camille Loutsch (co-responsable du projet interfacultaire Plume de Justice (Droit & Littérature) de l'Université de Neuchâtel, Suisse), le réseau international "Les jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature | The Young Law & Literature Researchers" réunit un grand nombre de chercheur-se-s spécialisé-e-s dans l'étude du mouvement Droit & Littérature, part de la philosophie du droit. Sont notamment membres du réseau des doctorant-e-s, des post-doctorant-e-s et membres de la relève académique.

Le réseau poursuit un triple objectif :

1. Constituer un réseau international en Droit & Littérature afin de poursuivre la relève académique.

2. Organisation de plusieurs cycles de webconférences par an à caractère scientifique, données par des jeunes chercheur-se-s et des expert-e-s en Droit & Littérature.

3. Production d’un corpus de connaissances scientifiques en Droit & Littérature en open access (notamment au travers de publications d’ouvrages collectifs et de la mise à disposition de la plupart des webconférences sur la plateforme YouTube).

En tissant des liens internationaux, le réseau "Les Jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature" tend à réunir et rassembler les nouvelles approches doctrinales du mouvement Droit & Littérature qui émergent actuellement au sein de la communauté scientifique.

> Pour obtenir plus d'informations ou pour devenir membre du réseau, un nouveau site internet (hébergé par notre partenaire, le "Laboratoire Droit & Littérature" de l'Université de Lausanne, Suisse) est mis à disposition du public.

> Contact : Camille Loutsch, coordinatrice du réseau "Les jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature | The Young Law & Literature Researchers" : camille.loutsch@unine.ch