Littérature indiciaire
Organisée dans le cadre du Laboratoire Droit et Littérature de l'Université de Lausanne, une journée d'études tenue en mai dernier au Cercle littéraire de Lausanne est venue décloisonner le droit et la littérature en provoquant un dialogue sur le thème de l’indice. Ce fut l’occasion d’observer les échanges entre les romans policiers et judiciaires d’une part et le droit d’autre part dans une perspective interdisciplinaire. Y fut particulièrement examiné le rôle de la production littéraire dans la manifestation de la vérité judiciaire, par le biais, par exemple, de la question du détail comme outil d’investigation et de déchiffrement, crucial tant en littérature que dans la pratique judiciaire. Les Colloques en ligne en accueillent les actes, réunis par Charlotte Dufour et Loïc Parein.