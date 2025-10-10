Lucien Sève, Personnalité, individualité et biographie

Philosophe marxiste, Lucien Sève (1926-2020) n’a cessé de penser en matérialiste et en dialecticien l’individualité humaine dans son développement historique et social.

Ce volume propose un parcours à travers plus de quarante textes (1953-2015), dont certains inédits, des premiers écrits inspirés par Georges Politzer jusqu’aux élaborations sur les « formes historiques d’individualité ». On y suit ses dialogues critiques avec Sigmund Freud, Ivan Pavlov, sa découverte de Lev S. Vygotski, ses débats avec Louis Althusser, Jean-Paul Sartre et bien d’autres, ses combats contre l’idéologie des dons, son engagement éthique, son appétit politique, et bien sûr son livre fondateur Marxisme et théorie de la personnalité. Loin d’un système figé, sa pensée se lit comme un chantier toujours repris : discutant, rectifiant, disputant, ouvrant de nouvelles voies. Elle est éclairée par une introduction de Théo Favre-Rochex et Benoit Lépinat et une postface de Bernard Lahire, qui situent l’originalité et l’actualité de son apport.

Ces textes de Lucien Sève, toujours en lien avec les découvertes de la psychologie, des sciences humaines et sociales, de l’histoire et de la biologie, offre aux lecteur·ices un accès inédit à une œuvre visant à fonder une science de la biographie.

—

Un entretien avec Bernard Lahire sur les menaces qui pèsent sur le savoir et l’école, à l’occasion de la parution de son ouvrage Savoir ou périr et de l’anthologie Personnalité, individualité et biographie, disponible ici.